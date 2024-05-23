Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про геноцид в Сребрениці

Генеральна асамблея ООН 23 травня ухвалила резолюцію, яка встановлює 11 липня як Міжнародний день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці (Боснія) у 1995 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на балканську службу Радіо Свобода .

Як повідомляється, за схвалення резолюції проголосували 84 країни. Проти виступили 19 членів ООН, ще 68 країн від голосування утрималися.

Резолюція визначає 11 липня Міжнародним днем ​​пам’яті та пам’яті геноциду 1995 року в Сребрениці, таким чином встановлюючи щорічний день пам’яті різанини 8 тисяч боснійських мусульманських чоловіків і хлопчиків у місті майже 30 років тому.

Варто зазначити, що проти ухвалення цього документа активно виступала Сербія та її союзники. Резолюція викликала протести та лобістську кампанію з боку президента Сербії та керівництва боснійських сербів, щоб заблокувати ухвалення резолюції.

Резолюція, яка не має обов’язкової сили, засуджує "без застережень будь-яке заперечення геноциду в Сребрениці як історичної події". Вона також "беззастережно засуджує дії, які прославляють осіб, засуджених міжнародними судами за військові злочини, злочини проти людяності та геноцид, у тому числі тих, хто відповідальний за геноцид у Сребрениці".