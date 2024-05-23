Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про геноцид в Сребрениці
Генеральна асамблея ООН 23 травня ухвалила резолюцію, яка встановлює 11 липня як Міжнародний день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці (Боснія) у 1995 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на балканську службу Радіо Свобода.
Як повідомляється, за схвалення резолюції проголосували 84 країни. Проти виступили 19 членів ООН, ще 68 країн від голосування утрималися.
Резолюція визначає 11 липня Міжнародним днем пам’яті та пам’яті геноциду 1995 року в Сребрениці, таким чином встановлюючи щорічний день пам’яті різанини 8 тисяч боснійських мусульманських чоловіків і хлопчиків у місті майже 30 років тому.
Варто зазначити, що проти ухвалення цього документа активно виступала Сербія та її союзники. Резолюція викликала протести та лобістську кампанію з боку президента Сербії та керівництва боснійських сербів, щоб заблокувати ухвалення резолюції.
Резолюція, яка не має обов’язкової сили, засуджує "без застережень будь-яке заперечення геноциду в Сребрениці як історичної події". Вона також "беззастережно засуджує дії, які прославляють осіб, засуджених міжнародними судами за військові злочини, злочини проти людяності та геноцид, у тому числі тих, хто відповідальний за геноцид у Сребрениці".
Геноцид в Сребрениці
Після розпаду Югославії у 1992-1995 роках у Боснії тривала громадянська війна, оскільки в державі проживають три різних народи: боснійці, хорвати та серби. Ситуацію ускладнювало і те, що боснійці є мусульманами, хорвати - католиками, а серби - православними.
Різанина 11 липня 1995 року сталася через тиждень після того, як безпечна зона ООН у Сребрениці була атакована силами боснійських сербів. Подія була визнана найстрашнішим звірством у Європі з часів Другої світової війни, а міжнародні суди визнали її геноцидом.
Нагадаємо, у квітні парламент боснійських сербів схвалив звіт, в якому заперечується, що вбивство 8 тисяч мусульман у Сребрениці під час боснійської війни було геноцидом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.