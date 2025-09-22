RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация нанесла по Украине массированный удар накануне начала Генассамблеи ООН. Мир должен усилить санкции против агрессора.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram.

Обстрел в ночь на 22 сентября

Зеленский напомнил, что сейчас продолжаются спасательные работы и разбор завалов после российского удара по Запорожью. По его словам, управляемые авиабомбы попали по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

"Повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов. По состоянию на сейчас известно о трех погибших людях. Мои соболезнования родным и близким", - заявил он.

Президент также сообщил, что под ударами дронов ночью оказались Донецкая, Днепровская, Сумская, Киевская, Харьковская и Херсонская области. Всего зафиксировано более 140 беспилотников, часть из которых - "Шахеды".

Фото: последствия обстрела 22 сентября (t.me/V_Zelenskiy_official)

В Сумах повреждены предприятие по производству хлеба, школа и детский сад, один человек получил ранения. Разрушениям подверглась также школа в Малотарановке Донецкой области.

Зеленский отметил, что везде, где нужно, работают соответствующие службы.

Генассамблея ООН

Отдельно президент напомнил, что начинает работу Генеральная Ассамблея ООН. Он подчеркнул, что уже в четвертый раз Россия сопровождает это ежегодное дипломатическое мероприятие своими убийствами.

"Именно поэтому так важно, чтобы эта дипломатическая неделя стала результативной. Надо действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной. Нужно реально сильное давление на Россию, новые совместные шаги всех в мире, кто считает, что международное право должно заработать снова", - сказал Зеленский.

Он добавил, что санкции, политическое давление и ответственность России за войну необходимы, и выразил благодарность всем партнерам за поддержку Украины.

 

Обстрел Украины 22 сентября

Поздно вечером 21 сентября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за угрозы ударов воздушную тревогу объявляли в нескольких областях.

Под обстрел попали не только Киевщина, но и Сумская область и другие регионы.

Кроме того, утром 22 сентября оккупанты нанесли авиаудар по Запорожью, сбросив на город около пяти управляемых авиабомб. Известно по меньшей мере о трех погибших

Подробно о том, что известно о ночных обстрелах - читайте в материале РБК-Украина.

Владимир ЗеленскийООНВойна в Украине