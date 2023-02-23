Генассамблея ООН готова поддержать украинскую резолюцию о мире, - Reuters

Украина и Россия в среду, 22 февраля, лоббировали страны в Организации Объединенных Наций, чтобы они поддержали голосование в Генеральной Ассамблее, состоящей из 193 членов, которое, как заявили Соединенные Штаты, "войдет в историю".

"Мы увидим, какую позицию занимают народы мира в вопросе мира в Украине", - заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил вторжение России и назвал Хартию недвусмысленной.

Он напомнил, что все члены должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Украина и ее сторонники надеются усугубить дипломатическую изоляцию России, добившись того, чтобы почти три четверти членов Генеральной Ассамблеи проголосовали "за".

Они утверждают, что война - это простой случай неспровоцированного незаконного вторжения одной страны в другую, в то время как Россия изображает себя ведущей "марионеточную войну" с Западом, который вооружает Украину и вводит санкции против Москвы с момента вторжения.

"Запад нагло проигнорировал наши опасения и продолжает приближать военную инфраструктуру НАТО все ближе и ближе к нашим границам", - заявил представитель России в ООН Василий Небензя.

Проект резолюции ООН, который не имеет обязательной силы, но имеет политический вес, отражает прошлогоднее требование Генеральной Ассамблеи к Москве вывести войска и прекратить боевые действия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что Украина осуществляет свое право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и что "отправляя Украине оружие, вы помогаете защищать Устав ООН".

Напомним, что во время специального заседания Генеральная ассамблея ООН рассмотрит "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также ранее Зеленский заявил, что Украина представит на площадке Генеральной ассамблеи ООН резолюцию о справедливом мире в стране.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай пока не предоставил ни одного официального документа по так называемому "мирному плану". Поэтому Украина рассчитывает на поддержку собственной " формулы мира".

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