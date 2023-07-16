RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генассамблея и Совбез ООН обсудят ситуацию в Украине

Фото: Генассамблея ООН (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проведут заседание по ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООН.

В понедельник, 17 июля, Совбез ООН проведет заседание министерского уровня по "Поддержанию мира и безопасности Украины". Также, во вторник, 18 июля, состоятся открытые дебаты Генассамблеи по теме "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

В обоих мероприятиях примут участие ряд чиновников из разных стран, а также украинская делегация.

В частности, ожидается участие министров иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, Франции – Катрин Колонны, Германии – Анналены Бербок.

Заседание Совбеза начнется 17 июля в 22:00 по Киеву, дебаты в Генассамблее – 18 июля в 17:00.

Иранские дроны и Совбез ООН

США, Франция, Великобритания, Албания и Украина выступили с совместным заявлением с призывом к генсеку ООН провести расследование военного сотрудничества Ирана и России, в частности, по передаче дронов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия цинично пытается врать в стенах ООН, выгораживая Тегеран и говоря, что рассказы Украины об иранских дронах – это фейк. И все кивают головами, продолжая слушать "аргументы" страны-агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНВойна России против Украины