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Гелюх возглавил европейское подразделение ДТЭК по "зеленой" энергетике

Среда 08 января 2025 18:37
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Гелюх возглавил европейское подразделение ДТЭК по "зеленой" энергетике Фото: Иван Гелюх возглавил европейское подразделение ДТЭК по "зеленой" энергетике (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Компания DRI, европейское подразделение по возобновляемой энергетике группы ДТЭК, объявляет о назначении Ивана Гелюха новым генеральным директором с 1 января 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Гелюх заступает на должность вместо Джона Стюарта, который возглавлял DRI почти три года.

Гелюх перешел в DRI из компании D.Trading, трейдингового бизнеса ДТЭК, где он занимал должность генерального директора с 2022 года.

До работы в D.Trading Гелюх занимал должность генерального директора ДТЭК Сети, которую он совмещал с сопредседательством в координационной группе операторов систем распределения Энергетического сообщества (ECDSO-E). Иван начал свою карьеру в группе ДТЭК в 2005 году.

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