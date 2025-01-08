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Гелюх очолив європейський підрозділ ДТЕК з "зеленої" енергетики

Середа 08 січня 2025 18:37
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Гелюх очолив європейський підрозділ ДТЕК з "зеленої" енергетики Фото: Іван Гелюх очолив європейський підрозділ ДТЕК з «зеленої» енергетики (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Компанія DRI, європейський підрозділ з відновлювальної енергетики групи ДТЕК, оголошує про призначення Івана Гелюха новим генеральним директором з 1 січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Гелюх заступає на посаду замість Джона Стюарта, який очолював DRI майже три роки.

Гелюх перейшов в DRI з компанії D.Trading, трейдингового бізнесу ДТЕК, де він займав посаду генерального директора з 2022 року.

До роботи в D.Trading Гелюх обіймав посаду генерального директора ДТЕК Мережі, яку він поєднував зі співголовуванням у координаційній групі операторів систем розподілу Енергетичного співтовариства (ECDSO-E). Іван почав свою кар’єру в групі ДТЕК у 2005 році.

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