Хельсинкская комиссия, которая занимается поддержкой демократии и прав человека в постсоветских странах, призвала США отказаться от подхода к России, который сформировался сразу же после завершения "холодной войны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Как отмечается в отчете ведомства, Вашингтон должен переосмыслить свое отношение к России так, как это было сделано в отношении Китая за последние несколько лет и соответственно перераспределять ресурсы.

Приоритетным направлением стратегии доклада является обеспечение победы Украины в ее оборонительной войне против России, призыв к "массированной" военной и гуманитарной помощи Киеву, и предоставление возможности украинским вооруженным силам нанести удар вглубь России с помощью предоставленного США оружия.

Как отмечает издание, политические предложения доклада выходят за рамки обязательств администрации Джо Байдена по Украине и противоречат позиции Дональда Трампа и его союзников в Конгрессе, которые считают, что США тратят слишком много на европейскую безопасность. Трамп агитирует за заключение соглашения между Украиной и Россией путем прямых переговоров, но глава Хельсинкского комитета, республиканец Джо Уилсон, отвергает возможность заключения подобного соглашения с Путиным.

Ряд конгрессменов убеждены, что США должны готовиться к долгосрочному противостоянию с осознанием, что Россия имеет многовековую историю насильственного империализма в отношении своих соседей, Европы и мира в целом.

Хельсинкская комиссия - неправительственная организация, которая была сформирована Конгрессом США в 1975 году для мониторинга и поощрения соблюдения Хельсинкских соглашений и других обязательств ОБСЕ. В ее состав входят конгрессмены, сенаторы, политические, военные и эксперты по вопросам безопасности.