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Вертолеты, ракеты и 1070 оккупантов: Генштаб назвал потери врага

Фото: ВСУ уничтожают врага (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

За минувшие сутки, с 29 на 30 июня, российская армия потеряла в боях против Украины еще 1070 солдат. Также ВСУ уничтожили десятки крылатых ракет и вертолеты врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 020 010 (+1070) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 10 980 (+4) единиц;
  • боевых бронированных машин - 22 922 (+7) единицы;
  • артиллерийских систем - 29 718 (+29) единиц;
  • РСЗО - 1427 (+2) единиц;
  • средства ПВО - 1189 единиц;
  • самолетов - 420 единиц;
  • вертолетов - 340 (+3) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 42 796 (+172) единицы;
  • крылатых ракет - 3336 (+42) единицы;
  • кораблей/катеров - 28 единиц;
  • подводных лодок - 1 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 53 593 (+85) единиц;
  • специальной техники - 3921 единица.

Ситуация на фронте

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что 29 июня на фронте зафиксировано 104 боестолкновения. Больше всего вражеских штурмов было на Покровском направлении.

В Генштабе также подтвердили предварительные результаты атаки по аэродрому Кировское во временно оккупированном Крыму. Сообщалось об уничтожении зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1" и вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28.

Аналитики ISW сообщили, что российские войска продолжают наступательные операции, зато украинцы продвинулись на севере Сумской области и в районе Часова Яра.

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