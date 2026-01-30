ua en ru
Гегсет не поедет на ключевую встречу министров обороны НАТО, - Politico

Пятница 30 января 2026 04:54
UA EN RU
Гегсет не поедет на ключевую встречу министров обороны НАТО, - Politico Фото: министр войны США Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Министр обороны США Пит Хегсет не поедет на встречу руководителей оборонных ведомств НАТО, которая запланирована на 12 февраля в Брюсселе - вместо него Штаты представит его заместитель по политическим вопросам Элбридж Колби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Это уже второй случай подряд, когда высокопоставленный чиновник США пропускает важные консультации в рамках Альянса, что вызывает беспокойство союзников относительно роли США в евроатлантической безопасности.

По данным источников, приближение Гегсета к предложениям о сокращении американского военного присутствия в Европе и изменение Национальной стратегии обороны США, в которой приоритеты смещены в сторону защиты собственной территории и противостояния Китаю, могут объяснять его отсутствие на министерской встрече НАТО.

Элбридж Колби, который должен представлять США в Брюсселе, известен как один из авторов новой стратегии Министерства войны США, которая пересматривает традиционную роль Вашингтона в Европе. Колби также выступает за большую ответственность европейских союзников в противодействии вызовам безопасности на континенте.

По мнению экспертов и бывших представителей НАТО, отсутствие Гегсета на таких мероприятиях в критическое время - негативный сигнал, который ставит под сомнение преданность США Альянсу, особенно на фоне обострений в трансатлантических отношениях.

Гегсет уже ранее пропускал важные встречи НАТО. Аналогично недавно поступил госсекретарь США Марко Рубио - он не поехал на заседании министров иностранных дел НАТО в декабре 2025 года, делегировав участие своим заместителям.

Как известно, Штаты в широком смысле начинают отдаляться от НАТО, а союзники в Европе задумываются над тем, чтобы обороняться без поддержки Вашингтона.

Отметим, недавно Марко Рубио заявил, что НАТО требует переосмысления, а европейские страны должны значительно увеличить оборонные возможности.

Учитывая изменения в трансатлантических отношениях, президент Владимир Зеленский предложил создать Европе собственную армию, однако в ЕС не восприняли эту идею. Там считают, что "параллельные структуры только помешают эффективной работе уже существующих армий и НАТО".

