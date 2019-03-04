У Гданську обрали нового мера

Новим мером Гданська стала Олександра Дулькевич

На выборах мэра Гданьска (Польша) победила юрист и чиновник местного самоуправления Александра Дулькевич. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24

Сообщается, что, по неофициальной информации, Дулькевич поддержали более 82% избирателей. Это означает, что по результатам первого тура она обошла 51-летнего режиссера Гжегожа Брауна и 46-летнего активиста и бизнесмена Марка Скибу.

Отметим, Дулькевич строила свою предвыборную кампанию на продолжении миссии Павла Адамовича. Она обещала повысить безопасность дорожного движения, открывать новые детсады, а также развивать инфраструктуру Гданьска.

Напомним, в январе на предыдущего мэра Гданьска Павла Адамовича на благотворительном концерте напал мужчина с ножом. Пострадавший перенес пятичасовую операцию на сердце и в области живота, но врачам не удалось спасти его жизнь, и на следующий день он умер.

Обвиняемый в убийстве Адамовича на допросе в прокуратуре не признал вину. По версии следствия, нападавший хотел отомстить за якобы безосновательный срок тюремного заключения.