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У ДБР заявили, що досягли мети обшуків на заводі "Кузня на Рибальському" і " Богдан Моторс"

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 18:49
У ДБР заявили, що досягли мети обшуків на заводі "Кузня на Рибальському" і " Богдан Моторс" Фото: ДБР назвало причину обшуків в "Кузні на Рибальському" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Держбюро розслідувань (ДБР) проводило обшуки у рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони України військової техніки, обладнання та послуг неналежної якості та по завищених цінах. Правоохоронці заявляють, що мети обшуків досягли.

Про це повідомили у прес-службі ДБР.

За даними досудового розслідування, на ПрАТ «"Завод "Кузня на Рибальському" та ПАТ "АК "Богдан Моторс" впродовж 2015-19 років уклали з Міноборони вартісні контракти на постачання до ЗСУ військових автомобілів, обладнання та надання послуг з обслуговування агрегатів військових кораблів.

А саме:

  • постачання понад 300 медичних автомобілів БОГДАН 2251;
  • понад 800 автомобілів підвищеної прохідності БОГДАН (МАЗ) 63172;
  • проведення ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний", закупівлі малих броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М", "Кентавр" та інші.

У ході досудового слідства вивчаються обставини щодо перевищення влади посадовими особами Міноборони України, яке пов’язане із безпідставним завищенням вартості товарів та послуг і постачанням до підрозділів ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів.

"Вказані слідчі дії пов’язані із ненаданням суб’єктами господарювання необхідної документації. Мета обшуків досягнута", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що вчора обшуки ДБР відбувалися на ряді підприємств у Києві та інших областях.

Нагадаємо, на заводі "Кузня на Рибальському" заявили, що "системні незаконні дії влади ставлять підприємство на межу зупинки".

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