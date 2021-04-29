У ДБР заявили, що досягли мети обшуків на заводі "Кузня на Рибальському" і " Богдан Моторс"

Держбюро розслідувань (ДБР) проводило обшуки у рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони України військової техніки, обладнання та послуг неналежної якості та по завищених цінах. Правоохоронці заявляють, що мети обшуків досягли.

За даними досудового розслідування, на ПрАТ «"Завод "Кузня на Рибальському" та ПАТ "АК "Богдан Моторс" впродовж 2015-19 років уклали з Міноборони вартісні контракти на постачання до ЗСУ військових автомобілів, обладнання та надання послуг з обслуговування агрегатів військових кораблів.

А саме:

постачання понад 300 медичних автомобілів БОГДАН 2251;

понад 800 автомобілів підвищеної прохідності БОГДАН (МАЗ) 63172;

проведення ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний", закупівлі малих броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М", "Кентавр" та інші.

У ході досудового слідства вивчаються обставини щодо перевищення влади посадовими особами Міноборони України, яке пов’язане із безпідставним завищенням вартості товарів та послуг і постачанням до підрозділів ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів.

"Вказані слідчі дії пов’язані із ненаданням суб’єктами господарювання необхідної документації. Мета обшуків досягнута", - йдеться в повідомленні.