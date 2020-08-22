ДБР завершило розслідування у справі викрадення Луценка і вбивства Вербицького

Державне бюро розслідувань завершило розслідування вбивства Юрія Вербицького, а також викрадення та катування Ігоря Луценка під час подій Революції Гідності. Після завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт проти підозрюваного буде направлено в суд.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"Слідчі... завершили досудове розслідування відносно двох осіб, підозрюваних в участі у злочинній організації, які 21 січня 2014 року викрали Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, катували їх і вбили Юрія Вербицького", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що їх підозрюють у:

незаконному позбавленні волі або викраденні людини, скоєному організованою групою (ч. 3 ст. 146 КК України);

створенні, керівництві злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній (ч. 1 ст. 255 КК України;

незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч, ст. 340 КК України (01.07.2020).

Один з фігурантів також підозрюється в:

умисному вбивстві викраденої людини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України);

катування за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України);

підробку документів та їх використання (4 ст. 358 КК України (01.07.2020);

службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України (01.07.2020).

Також у зв'язку з використанням підробленого паспорта і використанням завідомо підроблених офіційних документів підозрюваний понад п'ять років переховувався від органу досудового розслідування.

"Зараз підозрювані перебувають під вартою, їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в січні 2014 року Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

Нагадаємо, раніше слідчі ДБР повідомили про підозру у використанні фальшивих документів учаснику викрадення та катування Луценка і Вербицького.

У березні правоохоронці затримали Сергія Мисливого - він також підозрюється у вбивстві Вербицького і викрадення Луценка.