ДБР завершило розслідування у справі викрадення Луценка і вбивства Вербицького

Один з підозрюваних у справі, перебуває під вартою
Державне бюро розслідувань завершило розслідування вбивства Юрія Вербицького, а також викрадення та катування Ігоря Луценка під час подій Революції Гідності. Після завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт проти підозрюваного буде направлено в суд.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
"Слідчі... завершили досудове розслідування відносно двох осіб, підозрюваних в участі у злочинній організації, які 21 січня 2014 року викрали Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, катували їх і вбили Юрія Вербицького", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що їх підозрюють у:
Один з фігурантів також підозрюється в:
Також у зв'язку з використанням підробленого паспорта і використанням завідомо підроблених офіційних документів підозрюваний понад п'ять років переховувався від органу досудового розслідування.
"Зараз підозрювані перебувають під вартою, їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, в січні 2014 року Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
Нагадаємо, раніше слідчі ДБР повідомили про підозру у використанні фальшивих документів учаснику викрадення та катування Луценка і Вербицького.
У березні правоохоронці затримали Сергія Мисливого - він також підозрюється у вбивстві Вербицького і викрадення Луценка.