ГБР завершило расследование по делу похищения Луценко и убийства Вербицкого

Один из подозреваемых по делу находится под стражей
Государственное бюро расследований завершило расследование убийства Юрия Вербицкого, а также похищения и пыток Игоря Луценко во время событий Революции Достоинства. После завершения ознакомления с материалами уголовного производства, обвинительный акт против подозреваемого будет направлен в суд.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Следователи... завершили досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в преступной организации, которые 21 января 2014 года похитили Игоря Луценко и Юрия Вербицкого с Александровской клинической больницы города Киева, пытали их и убили Юрия Вербицкого", - говорится в сообщении.
Отмечается, что их подозревают в:
Один из фигурантов также подозревается в:
Также в связи с использованием поддельного паспорта и использованием заведомо поддельных официальных документов подозреваемый более пяти лет скрывался от органа досудебного расследования.
"Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования", - говорится в сообщении.
Отметим, в январе 2014 года Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
Напомним, ранее следователи ГБР сообщили о подозрении в использовании фальшивых документов участнику похищения и пыток Луценко и Вербицкого.
В марте правоохранители задержали Сергея Мыслывого - он также подозревается в убийстве Вербицкого и похищении Луценко.