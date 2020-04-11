ДБР запідозрило патрульного у побитті адвоката

Інспектора патрульної поліції Києва запідозрили у побитті адвоката та його батька на ділянці автомобільної дороги Київ-Чернігів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, 27 березня патрульний на автодорозі Київ-Чернігів безпідставно застосував до адвоката та його батька силу та спеціальні засоби. Своїми діями правоохоронець спричинив потерпілим тілесні ушкодження.

За фактом було відкрито провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України, тобто перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Слідчі повідомили патрульному про підозру.

"У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - додали в ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора направив до суду справу проти слідчого поліції у Полтавській області. Правоохоронця звинувачують у незаконному затриманні та службовому підробленні.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області двох співробітників поліції відсторонили від посад через підозру у безпідставному застосуванні насильства при затриманні.