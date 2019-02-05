ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Начальника Голосіївського управління поліції Києва затримали на хабарі 34 тис. доларів

Новини » Надзвичайні події    05.02.2019 - 15:40
Начальника Голосіївського управління поліції Києва затримали на хабарі 34 тис. доларів
Фото: вилучена частина хабара (dbr.gov.ua)

Посадовець вимагав 34 тис. доларів у фігуранта кримінального провадження

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на вимаганні 34 тис. доларів хабара виконувача обов’язків начальника територіального відділу Голосіївського управління поліції Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР

Як зазначається, за попередньою інформацією, правоохоронець вимагав від фігуранта кримінального провадження 34 тис. доларів за вжиття заходів відповідно до чинного законодавства, в тому числі організацію належного розгляду заяви про кримінальне правопорушення.

Після отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі, еквівалентній 15 тис. доларів, поліцейського було затримано слідчими ДБР за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ у м. Києві та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Першу частину неправомірної вигоди правоохоронець отримав раніше. 

Вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

У разі доведення вини особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. 

Фото: затримання зловмисника (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, 31 січня ДБР затримало заступника голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за вимагання та одержання неправомірної вигоди. 

РБК-Україна писало, що у січні 2019 року в Україні правоохоронці затримали 800 хабарників.

Рада у четвер може розглянути законопроект про ДБР ДБР скерувало до суду справу щодо побиття затриманого патрульним у Запоріжжі
Новини України КиїввзяткаДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся