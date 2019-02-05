Начальника Голосіївського управління поліції Києва затримали на хабарі 34 тис. доларів

Посадовець вимагав 34 тис. доларів у фігуранта кримінального провадження
Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на вимаганні 34 тис. доларів хабара виконувача обов’язків начальника територіального відділу Голосіївського управління поліції Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
Як зазначається, за попередньою інформацією, правоохоронець вимагав від фігуранта кримінального провадження 34 тис. доларів за вжиття заходів відповідно до чинного законодавства, в тому числі організацію належного розгляду заяви про кримінальне правопорушення.
Після отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі, еквівалентній 15 тис. доларів, поліцейського було затримано слідчими ДБР за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ у м. Києві та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Першу частину неправомірної вигоди правоохоронець отримав раніше.
Вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).
У разі доведення вини особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Фото: затримання зловмисника (dbr.gov.ua)
Нагадаємо, 31 січня ДБР затримало заступника голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за вимагання та одержання неправомірної вигоди.
РБК-Україна писало, що у січні 2019 року в Україні правоохоронці затримали 800 хабарників.