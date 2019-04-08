ДБР затримало депутата Київоблради на хабарі у 5 тис. доларів

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з поліцейськими затримали депутата Київської обласної ради за отримання хабара у розмірі 5 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ДБР.

Як повідомляється, депутат за 5 тис. доларів обіцяв приватному підприємцю, використовуючи своє службове становище, вплинути на співробітників правоохоронних органів у здійсненні підприємницької діяльності, що стосується заготівлі деревообробної продукції.

Чиновника затримали безпосередньо при отриманні хабара.

Слідчими теруправління ДБР, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування за частиною 3 статті 369-2 Кримінальну кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди для себе або третьої особи за вплив на прийняття рішення особи, уповноваженої на виконання функцій держави, поєднане з вимагання такої вигоди)

Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Київської області спільно зі Спеціалізованою антикорупцийною прокуратурою.

Фото: Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники СБУ спільно з прокуратурою та Управлінням захисту економіки Національної поліції викрили на хабарі в 10 тис. доларів чиновника однієї з районних прокуратур Одеської області.

Крім того, у Києві прокуратура спільно з СБУ затримала на вимаганні та отриманні хабара колишнього і чинного посадових осіб КМДА. Зловмисників затримали "на гарячому" під час отримання останнього траншу неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів.