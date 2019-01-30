ДБР затримало на хабарі майора СБУ та командира військової частини

Гроші посадовці отримали за неперошкоджання контрабанді

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали на взятке оперативного работника Главного управления военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ГБР.

Как отмечается, чиновников задержали в Северодонецке непосредственно во время получения неправомерной выгоды в размере 2500 долларов. Эти деньги оперативный работник военной контрразведки СБУ и командир воинской части получили за непрепятствование в переправке крупных партий сигарет российского производства из временно оккупированных территорий.

Майору СБУ и командиру воинской части уже сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение служебным лицом, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании лицам меры пресечения.

Напомним, СБУ задержали на взятке в 14 тыс. гривен заместителя начальника одного из райвідділень главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

РБК-Украина сообщало, что ГБР передало в суд 150 обвинительных актов за 2 месяца работы.