ДБР затримала на хабарі у Дніпрі оперуповноваженого поліції

Оперуповноважений вимагав 1000 доларів хабаря за повернення автомобіля

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали оперуполномоченного одного из райотделов полиции Днепра во время получения 1000 долларов взятки от местного жителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР в Facebook.

Как отмечается, по предварительным данным, сотрудники полиции задержали местного жителя за вырубку сухих деревьев в лесопосадке в черте населенного пункта и изъяли автомобиль "Газель", в который он складывал древесину. Впоследствии за возврат автомобиля один из оперуполномоченных начал требовать 1000 долларов.

Неправомерную выгоду работник полиции получил в служебном кабинете, после чего спрятал в гаражном боксе. Во время обыска бокса на территории отдела полиции полученные деньги обнаружили и изъяли. Оперуполномоченного полиции задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фото: задержание взяточника (facebook.com/dbr.gov.ua)

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что с момента его назначения за коррупционные преступления были привлечены к ответственности около 600 сотрудников полиции, а также 30 работников Службы безопасности Украины.

РБК-Украина писало, что ГБР разоблачило начальника отдела СБУ, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые требовали у гражданина Украины денежные средства в сумме 110 тыс. долларов.