ДБР затримало поліцейського, який напідпитку насмерть збив велосипедиста

Слідчі теруправління Державного бюро розслідування у Миколаєві, затримали оперуповноваженого Управління захисту економіки в Кіровоградській області за скоєння смертельної аварії із велосипедистом. Про це передає прес-служба ДБР.

За попередньою інформацією, поліцейський, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, за кермом автомобіля марки Mercedes benz збив велосипедиста.

"Потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму та був доправлений до місцевої лікарні, де помер, не приходячи до тями", - зазначили в ДБР.

Наразі слідством вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України.

Дії поліцейського кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ). У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно у Броварах співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми.