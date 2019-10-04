ГБР задержала полицейского, который в нетрезвом состоянии насмерть сбил велосипедиста

Следователи теруправления Государственного бюро расследования в Николаеве, задержали оперуполномоченного Управления защиты экономики в Кировоградской области за совершение смертельной аварии с велосипедистом. Об этом передает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля марки Mercedes benz сбил велосипедиста.

"Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму и был доставлен в местную больницу, где скончался, не приходя в сознание", - отметили в ГБР.

В настоящее время следствием решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

Действия полицейского квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УКУ). В случае доказательства вины, полицейскому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, недавно в Броварах сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.