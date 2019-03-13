ДБР викликало на допит журналістів "Наші гроші"

В ДБР зареєстровано одне кримінальне провадження по факту розкрадань в "оборонці"

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало журналистов "Наші гроші" на допрос в рамках уголовного производства относительно хищений в "Укроборонроме". Об этом директор ГБР Роман Труба заявил на заседании Временной следственной комиссии, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Труба рассказал, что в ГБР зарегистрировали одно уголовное производство по факту хищений в "оборонке", которые стали темой журналистского расследования.

"В рамках досудебного расследования мы вызвали журналистов для их детального допроса. Мы принимаем меры, чтобы получить доступ к материалам дела. В дальнейшем мы будем проводить другие действия. Мы все заинтересованы в объективном полном расследовании. На сегодняшний день ГБР зарегистрировало одно уголовное производство. Я не исключаю, что в дальнейшем будут регистрироваться другие уголовные производства", - сказал Труба.

Напомним, Труба заявлял, что ГБР ведет дело об взятках, которые могли получить силовики за закрытие дел против компаний, участвующих в схемах хищения в "Укроборонпроме".

В расследовании программы "Наші гроші" говорилось о том, что НАБУ, САП, ГПУ и ГФС были задействованы в схемах хищения в "Укроборонпроме".