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ДБР викликало на допит журналістів "Наші гроші"

Новини » Суспільство    13.03.2019 - 17:40
ДБР викликало на допит журналістів "Наші гроші"
Фото: Роман Труба (president.gov.ua)

В ДБР зареєстровано одне кримінальне провадження по факту розкрадань в "оборонці"

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало журналістів "Наші гроші" на допит у рамках кримінального провадження щодо розкрадання в "Укроборонромі". Про це директор ДБР Роман Труба заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Труба розповів, що в ДБР зареєстровано одне кримінальне провадження по факту розкрадань в "оборонці", які стали темою журналістського розслідування.

"В рамках досудового розслідування ми викликали журналістів для їх детального допиту. Ми вживаємо заходів, щоб отримати доступ до матеріалів справи. В подальшому ми будемо проводити інші дії. Ми всі зацікавлені в об’єктивному повному розслідуванні. На сьогоднішній день ДБР зареєструвало одне кримінальне провадження. Я не виключаю, що в подальшому будуть реєструватися інші кримінальні провадження", - сказав Труба.

Нагадаємо, Труба заявляв, що ДБР веде справу про хабарі, які могли отримати силовики за закриття справ проти компаній, які брали участь в схемах розкрадання в "Укроборонпромі".

У розслідуванні програми "Наші гроші" говорилося про те, що НАБУ, САП, ГПУ і ДФС були задіяні у схемах розкрадання в "Укроборонпромі". 

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