ДБР виявило у спортклубі "5 елемент" приховані камери

Фото: виявлене обладнання (dbr.gov.ua)

Камери було вмонтовано у вентиляції та сигналізації

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) в ході проведення санкціонованих обшуків у спортивному клубі “5 елемент" виявили приховане відеообладнання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як повідомляється, слідчі виявили обладнання, яке, ймовірно, використовувалося для негласного отримання інформації. На момент вилучення обладнання можливо перебувало в робочому стані.

"Під час детального огляду елементів вентиляції та сигналізації встановлено, що до них вмонтовані лінзи відеокамер та під’єднані до мережевого кабелю", - розповіли в ДБР.

Зазначається, що за ознаками можливого правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації), було відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" у Києві, а також у офісі політсили "Європейська солідарність", лідером якої є п'ятий президент України, нардеп Петро Порошенко. У ДБР пояснювали, що обшуки проходять в рамках 2 кримінальних справ, в яких фігурує Порошенко.

Крім того, в рамках кримінальної справи про можливе відмивання коштів та ухилення від сплати податків 17 вересня суд заарештував завод "Кузня на Рибальському". Однак 19 листопада Київський апеляційний суд прийняв рішення про скасування арешту нерухомості і корпоративних прав заводу.