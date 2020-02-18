ДБР повідомило нові підозри у справі про розкрадання в банку "Михайлівський"

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у справі про розкрадання 283 млн гривень банку "Михайлівський" колишньому голові правління, двох його заступників і чотирьох членів кредитного комітету банку. Про це повідомили в прес-службі ДБР Facebook.

Повідомляється, що працівникам банку повідомили про підозру у зловживанні повноваженнями і службовому підробленні (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

"Топ-менеджери банку безпідставно, з порушенням порядку видали кредити двом юридичним особам, які були пов'язані з колишніми власниками банку. При цьому посадові особи банку розуміли, що надані кредитні кошти не будуть повернуті", - повідомили в ГБР.

Дії підозрюваних завдали збитки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму 283 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в грудні РБК-Україна писало, що ДБР повідомило про підозру колишньому виконуючому обов'язки голови правління ПАТ "Банк Михайлівський", який підозрюється в розкраданні понад 870 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що прокуратура підозрює екс-голову банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко в розкраданні 870 млн гривень банківських коштів та доведення банку до неплатоспроможності. У січні 2017 року Дорошенко був затриманий.