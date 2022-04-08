ДБР викрило помічників нардепів від ОПЗЖ у роботі на окупантів
Державне бюро розслідувань викрило помічників декількох народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя", які працювали на агресора. Їх підозрюють у колабораційній діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
За інформацією слідства, до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Він є один з топменеджерів забороненого телеканалу "112 Україна" та співзасновником молодіжного крила ОПЗЖ.
Правоохоронці встановили, що чоловік координував з російськими кураторами розповсюдження фейків через підконтрольні ЗМІ. Також він передавав агресорам інформацію щодо суспільно-політичного життя України.
Також до колабораційної діяльності причетний один із керівників секретаріату фракції ОПЗЖ, особистий юрист та довірена особа народного депутата Віктора Медведчука.
Під час обшуків в офісах та за адресами проживання даних осіб вилучили:
- документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;
- чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;
- протоколи дільничних виборчих комісій;
- моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;
- комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.
Наразі ДБР встановляє місцеперебування фігурантів, їх спільників, банківські рахунки, майно та вирішує питання про його націоналізацію.
Нагадаємо, суд арештував активи жінки Віктора Медведчука - Оксани Марченко. Їх планують націоналізувати.
Сам нардеп Медведчук порушив умови домашнього арешту та втік з-під варти.
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