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ДБР викрило помічників нардепів від ОПЗЖ у роботі на окупантів

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Україна, П'ятниця 08 квітня 2022 15:21
ДБР викрило помічників нардепів від ОПЗЖ у роботі на окупантів Фото: ДБР викрило помічників нардепів від ОПЗЖ (facebook.com/dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Державне бюро розслідувань викрило помічників декількох народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя", які працювали на агресора. Їх підозрюють у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

За інформацією слідства, до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Він є один з топменеджерів забороненого телеканалу "112 Україна" та співзасновником молодіжного крила ОПЗЖ.

Правоохоронці встановили, що чоловік координував з російськими кураторами розповсюдження фейків через підконтрольні ЗМІ. Також він передавав агресорам інформацію щодо суспільно-політичного життя України.

Також до колабораційної діяльності причетний один із керівників секретаріату фракції ОПЗЖ, особистий юрист та довірена особа народного депутата Віктора Медведчука.

Під час обшуків в офісах та за адресами проживання даних осіб вилучили:

  • документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;
  • чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;
  • протоколи дільничних виборчих комісій;
  • моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;
  • комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.

Наразі ДБР встановляє місцеперебування фігурантів, їх спільників, банківські рахунки, майно та вирішує питання про його націоналізацію.

Нагадаємо, суд арештував активи жінки Віктора Медведчука - Оксани Марченко. Їх планують націоналізувати.

Сам нардеп Медведчук порушив умови домашнього арешту та втік з-під варти.

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Опозиційна платформа За життя Віктор Медведчук ДБР
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