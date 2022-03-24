Співробітники ДБР затримали двох призовників, які намагалися втекти з України. Схему втечі організував громадянин Молдови.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Працівники ДБР спільно з прикордонниками перекрили сталий канал переправлення військовозобов'язаних до Молдови. Затримано двох братів, які намагались незаконно втекти з України, щоб уникнути призову на військову службу", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, переправлення призовників до сусідньої країни організував іноземець. Чоловік отримував 1,5 тисячі доларів за кожну людину, яка бажала покинути Україну.

Двоє його спільників відвезли призовників на декілька кілометрів від пункту-пропуску “Серпневе-Бесерабяска” в Одеській області. Там вони повинні були перетнути кордон. Вже у Молдові їх повинні були зустріти дві жінки й за додаткову оплату переправити автомобіль втікачів через пункт пропуску.

Фото: ДБР викрило іноземця, який організував вивіз призовників з України (t.me/DBRgovua/2378)