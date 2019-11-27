ДБР викрито корупційну схему в СБУ

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрито корупційну схему в Департаменті охорони державної таємниці та ліцензування (ДОДТЛ) Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника директора ДБР Ольги Варченко Facebook.

За її словами, керівництво Департаменту систематично вимагала та отримувала хабарі від підприємців за обіцянки не складати протокол про виявлені порушення і не давати хід справах. З кожного підприємця вимагали від 20 до 300 тисяч гривень.

"Перший заступник начальника ДОДТЛ СБУ давав своїм підлеглим - керівникам управлінь і відділів, перелік підприємців, у яких необхідно вимагати гроші. Потім давав чітку команду тиснути морально, поки не сплатять певну суму. Гроші, які деякі підприємці погоджувалися заплатити, вони переказували на рахунки благодійного фонду, після чого, за вказівкою керівництва ДОДТЛ, кошти перераховувалися на підконтрольні правоохоронцям підприємства", - повідомила Варченко.

На даний момент вирішується питання про повідомлення про підозру, а також обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Києві правоохоронці викрили шахраїв, які намагалися присвоїти 750 тис. євро жінки, якій пообіцяли мандат народного депутата.

Також повідомлялося, що ДБР оголосило в розшук підполковника Служби безпеки України, який підозрюється в скоєнні державної зради. Підполковник СБУ залишив територію України в грудні 2017 року, після чого не повертався.