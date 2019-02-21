ДБР викрито схему незаконного ввезення в Україну елітних авто

Схему організували співробітники Львівської митниці
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили схему незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей без уплаты обязательных таможенных платежей, которые потом продавались по поддельным документам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы ГБР.
Как отмечается, открыто уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364 УКУ).
Сообщается, что схема организована с участием сотрудников Львовской таможни следующим образом:
В частности, следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля "Мерседес", в результате чего государственный бюджет недополучил 658 тысяч гривен.
Проведены обыски в служебных помещениях Львовской таможни, а также по месту жительства должностных лиц таможни. Сейчас устанавливается количество автомобилей, которые были незаконно ввезены на территорию Украины с участием данных сотрудников, и убытки, нанесенные государству в результате реализации схемы.
Фото: задержанный автомобиль (dbr.gov.ua)
Ранее следователи ГБР во Львове задержали инспектора патрульной полиции при получении 1200 долларов взятки за возврат водительского удостоверения.
РБК-Украина писало, что полиция задержала 38-летнего жителя Львовской области, который наладил контрабандные поставки в Украину наркотических средств и психотропных веществ из Европы.