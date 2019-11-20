ДБР розслідує заволодіння поліцейськими майном на 7,5 млн гривень

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідують факт можливого незаконного вилучення та подальшого заволодіння майном підприємств на суму 7,5 млн гривень поліцейськими спільно зі службовими особами приватної компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2017 року працівники Головного управління Національної поліції у Київській області вилучили у приватних підприємств товарно-матеріальні цінності на суму 7,5 млн. гривень. Надалі, всупереч вимогам закону, котрі зобов’язують передавати вилучене майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), майно передано на зберігання приватній компанії.

Зазначається, що встановити місцезнаходження вилученого майна наразі не вдалося.

Подія кваліфікована за статтею про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо вони спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, правоохоронці викрили службову особу Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУДФС у Київській області під час одержання хабаря від приватного підприємця.

Раніше у Краматорську (Донецька область) слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали поліцейських, які за хабар пропонували чоловіку уникнути відповідальності за зберігання наркотиків.