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ДБР розслідує можливу підготовку замахів на лідерів "Нацкорпусу"

Новини » Суспільство    13.03.2019 - 18:19
ДБР розслідує можливу підготовку замахів на лідерів "Нацкорпусу"
Іллюстративне фото (facebook.com)

У ДБР відкрили кримінальне провадження

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідують можливу підготовку заступником голови СБУ фізичного знищення лідерів політичної партії "Національний корпус" та громадської організації "Національні дружини". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

У ДБР відкрили кримінальне провадження. До відомства звернувся заступник голови СБУ, якого народний депутат України під час прес-конференції 11 березня звинуватив у підготовці цього злочину. 

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за фактом  готування до злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Черкасах під час акції націоналістів організації "Національні дружини", які вимагають заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина, сталися сутички з правоохоронцями. Після цього Нацполіція України відкрила 2 кримінальних провадження за фактом сутичок

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проросійські сили не стояли за акціями "Націонанального корпусу", які відбулись у субботу 9 березня у Києві та Черкасах.

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