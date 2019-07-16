ДБР розслідує самогубство у відділені поліції в Ірпіні

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування через самогубство у Ірпінському відділенні поліції, яке сталося сьогодні, 16 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, слідчі ДБР розпочали розслідування за фактом неналежного виконання співробітниками ірпінської поліції своїх службових повноважень, що спричинило смерть затриманого.

Зазначається, що слідчими було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, тобто - службова недбалість.

"У разі доведення вини, поліцейським загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у вівторок, 16 липня, в місті Ірпінь у відділенні поліції скоїв самогубство 19-річний затриманий, якого підозрювали у стрільбі. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомий з травматичної зброї стріляв по хлопцю та дівчині. Пізніше співробітники поліції затримали підозрюваного. Вже у відділенні поліції затриманий звільнив з наручників руку, вихопив пістолет та застрелився.

Раніше РБК-Україна писало, що 5 липня у Києві сталася стрілянина на Бессарабській площі. Невідомий чоловік, після конфлікту з покупцями одного з супермаркетів міста, вийшов на вулицю та декілька разів вистрілив у повітря.