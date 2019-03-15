ДБР розслідує розголошення НАБУ таємниці слідства

За версією заявника розголошення НАБУ інформації призвело до виникнення загрози завдання ПАТ "Укрнафта" матеріальної шкоди

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует возможное разглашение должностными лицами Национального антикоррупционного бюро тайны следствия по делу ПАО "Укрнафта". Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда города Киева, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Слово и Дело".

Издание пишет, что сначала "Укрнафта" подала заявление в ГБР с просьбой признать компанию потерпевшей в этом производстве, однако ей отказали. После этого представитель фирмы подал жалобу в суд, который по результатам ее рассмотрения обязал Госбюро признать "Укрнафту" потерпевшей.

По версии заявителя по делу о разглашении сотрудниками НАБУ информации, это привело к возникновению угрозы причинения ПАО "Укрнафта" материального ущерба, размер которого может составить более 3,3 млрд гривен. Также там отмечается, что указанный вред может возникнуть в случае разглашения должностными лицами НАБУ Антимонопольному комитету Украины сведений по делу.

Напомним, Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по признакам совершения рядом операторов розничного рынка нефтепродуктов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий. Согласно сообщению, речь идет об операторах рынка, которые осуществляют деятельность по розничной реализации нефтепродуктов на АЗС под брендами "Авиас", "Авиас плюс", "Укрнефть", "ANP", "Мавекс", "Sentosa Oil", "Юкон", "Юкон сервис", "Rubix" "ЗНП".