ДБР розслідує розтрату НАБУ бюджетних коштів у справі "Роттердам+", - Вовк

Фото: Дмитро Вовк (facebook.com)

Вовк зазначив, що замовлений детективами звіт НАН України не міг бути прирівняний до експертизи

Державне бюро розслідувань відкрило справу за фактом розтрати детективами НАБУ 180 тис. грн бюджетних коштів на звіт Інституту економіки та прогнозування НАН України, який в 2018 році нібито повинен був перевірити економічну обґрунтованість формули "Роттердам+".

Про це повідомив екс-глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НРКЕКП) Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.

"НАБУ безповоротно витратило 180 тис. грн бюджетних коштів. Витрачені кошти ніколи не будуть повернуті державі... За даним фактом слідчими ДБР вже проводиться досудове розслідування", - повідомив Вовк.

Посилаючись на дані ProZorro і норми кримінально-процесуального комплексу, Вовк зазначив, що замовлений детективами звіт НАН України не міг бути прирівняний до експертизи, а відповідно витрачені на нього кошти навіть теоретично ніяк не могли бути компенсовані в якості процесуальних витрат.

"Така забаганка НАБУ коштувала державному бюджету 180 тис. Грн., Що підтверджується відомостями з ProZorro. Але найцікавіше в тому, що особи, які складали звіт за замовленням НАБУ, не є експертами", - вказав Вовк.

Він підкреслив, що висновки цього звіту Інституту економіки та прогнозування НАН України не підтвердило жодне експертна установа, в тому числі фінальна комплексна експертиза СБУ, після чого прокуратура закрила справу.

Раніше Вовк повідомляв, що витрати бюджету на роботу 15 детективів і 7 прокурорів, які були залучені в розслідування, склали щонайменше 96 млн грн.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів нанесення збитку.

Справа була закрита після того, як 11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила нанесення збитків від дії формули "Роттердам+".

До цього також жодна державна експертиза, проведена з ініціативи НАБУ і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

Термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" закінчився 8 серпня.

НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років, і була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.