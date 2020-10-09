ДБР розслідує перевищення повноважень НАБУ через нову експертизу по "Роттердам+", - адвокат

В діях детективів Національного антикорупційного бюро та приватного експерта Ірини Педь є ознаки кримінального правопорушення під час підготовки нової експертизи по справі "Роттердам+".

Про це журналістам повідомив адвокат у справі Артем Трекке.

"В діях детективів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, а також у діях експерта аналогічно. У зв’язку з цим стороною захисту подані відповідні заяви до органу досудового розслідування, щоб він перевірив і надав оцінку цим фактам та обставинам", - повідомив адвокат.

За його словами ДБР 8 жовтня відкрило кримінальне провадження за фактом складання завідомо неправдивої експертизи.

"Стороною захисту подана відповідна заява щодо складання завідомо неправдивого висновку експерта, а також перевищення повноважень детективів", - додав Трекке.

Нагадаємо, 2 жовтня представники НАБУ заявили, що приватний експерт підтвердив припущення детективів щодо збитків від дії формули в розмірі 39,9 млрд грн.

Адвокати сторони захисту заявили, що експертиза була сфабрикована заднім числом в порушення норм КПК і звернулися із заявою до Державного бюро розслідувань.

Згодом стало відомо, що приватна компанія, яка проводила експертизу за рік отримала від НАБУ 520 тис. грн без проведення тендерів. До співпраці з НАБУ, компанія спеціалізувалась на експертизах по цивільному праву: оцінювала розмір пені за кредитними картами та вартість спадкового майна.

Справу "Роттердам+" було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність цього рішення САП. Суд визнав, що прокурор прийняв рішення про закриття справи відповідно до чинного законодавства і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

Після цього до ВАКС звернулися Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського і "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна з заявою про скасування рішення прокурора.

11 серпня 2020 року фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.