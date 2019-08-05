ДБР розслідує відмивання коштів за допомогою боргових облігацій

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб та учасників українського фондового ринку, які займалися відмиванням грошей за допомогою облігацій внутрішньої державної позики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу Печерського районного суду Києва.

Вказано, що фізичні особи через посередників продавали юридичним особам державні облігації за завищеними цінами, а потім викуповували їх назад за заниженими цінами.

"Злочинна схема зазвичай полягає у наступному, торговець цінними паперами (брокер) №1 від імені юридичної особи купує у банку облігації внутрішньої державної позики і перепродає їх за заниженою ціною, але в межах ринкових коливань, брокеру №2, який діє від імені фізичної особи. У подальшому брокер №1, який діє від імені юридичної особи, викуповує цей пакет облігацій назад, але вже за вищою ціною. І потім знову продає облігації брокеру №2, знову за ціною нижче попередньої покупки. У кінці ланцюгу брокер №2, який діє від імені фізичної особи, продає цей пакет облігацій внутрішньої державної позики банку за ринковою ціною", - вказано в ухвалі суду.

Зазначається, що до схеми можуть залучатися інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди).

"Таким чином, у цих громадян формувався інвестиційний дохід, а у компаній, яким вони продавали облігації - інвестиційний збиток", - сказано у рішенні суду.

Таким чином, компанії могли зменшувати свої податкові зобов’язання перед державою, а фізичні особи отримували легальне джерело доходу, тобто відмивали гроші. Зловживання відбувались одразу на декількох українських біржах: "Українській біржі" та "Фондовій біржі ПФТС". До зловживань також причетні посадові особи цих бірж.

Нагадаємо, в липні повідомлялося, що Держслужба фінансового моніторингу України за перше півріччя 2019 року передала до правоохоронних органів 398 матеріалів про підозрілі операції, які можуть стосуватися легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Як писало РБК-Україна, в Раді Європи заявили про значні ризики відмивання грошей в Україні.