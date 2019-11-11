Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує дії керівництва країни при направленні моряків в Керченську протоку, в результаті чого їх взяли у полон. Про це повідомив глава ДБР Роман Труба у своєму Telegram-каналі.

Труба заявив, що у ДБР немає жодного кримінального провадження стосовно дій самих моряків під час перетину Керченської протоки.

"Спрощуючи: ми з’ясовуємо, чи умисно керівництво держави скерувало наших моряків до Керченської протоки, розуміючи, у тому числі, високу імовірність того, що вони потраплять у полон. А далі - загострення конфлікту та введення військового стану", - написав він.

Нагадаємо, раніше ДБР вилучило документацію і проводить їх експертизу в рамках розслідування кримінального провадження про захоплення українських моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Крім того, Печерський районний суд Києва у справі про захоплення українських моряків у Керченській протоці надав Держбюро розслідувань доступ до указів попереднього президента Петра Порошенка, у тому числі секретних.