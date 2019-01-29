ДБР розслідує справи щодо трьох нардепів

Труба не назвав прізвища нардепів, щодо яких триває слідство

На сегодняшний день Госбюро расследований ведет следствие в делах в отношении трех народных депутатов. Об этом на брифинге рассказал директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что два уголовных дела расследуются по факту нанесения телесных повреждений, а также невыполнения нардепом решения суда. Кроме того, расследуется производство по факту нецелевого использования государственных средств. В то же время Труба не назвал фамилии этих народных депутатов.

Напомним, ранее Труба рассказал, что на сегодняшний день Государственное бюро расследований ведет следствие в почти 3,5 тыс. уголовных производств. Он подчеркнул, что большинство дел касаются правоохранительных органов и лиц, которые совершили военные преступления.

Ранее также стало известно, что директора ГБР проверили на полиграфе. Ему задали более 100 вопросов, которые касались причастности к правонарушениям, пребывания на агентурной связи в спецслужбах другого государства, разглашения секретных сведений. Материалы исследования являются конфиденциальными.