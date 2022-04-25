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ДБР ініціювало націоналізацію білоруського судна, що допомагало РФ у війні з Україною

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Україна, Понеділок 25 квітня 2022 15:13
ДБР ініціювало націоналізацію білоруського судна, що допомагало РФ у війні з Україною Фото: білоруське судно, яке допомагало РФ у війні з Україною (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Співробітники Державного бюра розслідувань (ДБР) у Миколаєві виявили білоруське судно "Надежда" та суховантажну баржу, які знаходились в акваторії порту Ізмаїла (Одеська область). Виявилось, що кораблі було задіяно у логістичних операціях РФ на річці Дунай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

"Також під час перевірки суден у акваторії Чорноморська, ДБР виявило судно російської федерації. Власники намагались заховати під час війни нафтоналивний танкер "Волгонефть-268" на Іллічовському судноремонтному заводі, змінивши "прописку" корабля на Замбію, - йдеться в повідомленні..

При цьому вартість суден було суттєво занижено.

"Працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації для їх націоналізації", - додають в відомстві.

ДБР ініціювало націоналізацію білоруського судна, що допомагало РФ у війні з Україною

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