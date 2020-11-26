ДБР провело обшуки в лісгоспах Київської області через незаконні рубки

Фото: обшуки (dbr.gov.ua)

Державне бюро розслідувань провело обшуки в лісгоспах Київської області. Їх провели в рамках кримінальної справи про незаконні рубки.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Ведеться досудове розслідування за фактом зловживання владою посадових осіб ДП "Київоблагроліс" і 10 лісогосподарських підприємств, що входять до його складу.

За даними ДБР, з 1 січня 2017 року по 1 квітня 2019 року чиновники систематично незаконно здійснювали рубки під виглядом формування і оздоровлення лісів.

"У результаті яких незаконно заготовили в агролісництво зазначеного держпідприємства 174 729,52 куб. м деревини і надалі реалізували суб'єктам господарювання, чим завдали тяжкі наслідки на суму понад 87 млн ​​гривень", - зазначено в повідомленні.

Підкреслюється, що суцільні санітарні рубки провели без висновків по оцінці впливу на навколишнє середовище, що спричинило тяжкі наслідки для екологічного стану держави.

Відзначається, що 25 листопада ДБР провело обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів на території Києва та Київської області. В ході них правоохоронці вилучили електронні носії, мобільні телефони, фінансово-господарські документи і чернетки інформації, яка підтверджує злочинну діяльність фігурантів.

Зараз вирішується питання про повідомлення цим особам про підозру за статтею про зловживання владою і незаконну рубку, що призвело до тяжких наслідків (ч.4 ст.246, ч.2 ст.364 КК України).

Нагадаємо, раніше виконавчий директор програми ООН з питань навколишнього середовища Інгер Андерсен заявила про загрози для країн Карпатського регіону через вирубку лісів і зміни клімату. Ліси Карпат зникають із загрозливою швидкістю.

Як писало РБК-Україна, в Сумській області СБУ викрила чиновника одного з агролісгоспів у зловживанні службовим становищем і підробці документів на вирубку лісу. Такі дії завдали збитків державі на 926 тисяч гривень.