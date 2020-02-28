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ДБР завершило досудове розслідування проти екс-замглави МНС у справі про розтрату

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 23:35
ДБР завершило досудове розслідування проти екс-замглави МНС у справі про розтрату
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Екс-чиновника підозрюють у розтраті 23,7 млн грн державних коштів

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві, завершили досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем колишнім заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Екс-посадовець підозрюється у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що у 2004 році МНС і компанія-забудовник уклали угоду про побудову житлового будинку на земельній ділянці, що належала міністерству. Відповідно до документу, 3420 кв. м житлової площі у ньому повинні були перейти у власність міністерства.

Проте, у 2010 році заступник міністра уклав додаткову угоду, за якою міністерство відмовилося від квартир у місті Києві в обмін на аналогічну житлову площу у будинку, розташованому в місті Ірпені Київської області.

Згідно з матеріалами експертизи, вартість квартир, які фактично отримало міністерство у Київській області на 23,7 млн грн менша, ніж вартість квартир, які МНС мало отримати у Києві.

Наразі стороні захисту надано для ознайомлення матеріали досудового розслідування.

У разі доведення вини, колишньому посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру колишньому заступникові глави Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у розтраті 23,7 млн грн державних коштів.

Раніше слідчі ДБР затримали на отриманні хабара посадовця Державного архітектурно-будівельного контролю міста Стрий Львівської області. Він вимагав від підприємця 4 тис. доларів за вирішення питання про введення в експлуатацію нежитлового приміщення площею 790 м.

ДБР почало розслідування за фактом взяття в заручники суддів підозрюваним в Одесі Суд розгляне позов щодо повноважень президента призначати т.в.о. глави ДБР
Новини України ДСНСрастратаДБР
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