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ДБР проведе відкритий конкурс на голову Управління у справах Майдану

Новини » Політика     20.02.2020 - 17:02
ДБР проведе відкритий конкурс на голову Управління у справах Майдану
Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Конкурс обіцяють провести найближчим часом

Державне бюро розслідувань (ДБР) проведе відкритий конкурс на керівника Управління у справах Майдану. Про це заявила в. о. голови ДБР Ірина Венедиктова, передає прес-служба президента.

За її словами, у січні прокурори ГПУ, які займалися справами Майдану, були переведені до Держбюро розслідувань, після чого підрозділ було перетворено на Управління у справах Майдану. Вона також зазначила, що найближчим часом оголосять конкурс, на якому оберуть керівника цього управління.

"Конкурс буде відкритим, і сім'ї Героїв Небесної Сотні зможуть надати свого представника для контролю процесу", - зазначила Венедиктова.

Нагадаємо, раніше Венедиктова виступила за скасування закону про амністію активістів Майдану. За її словами, цей закон заважає об'єктивному розслідуванню загибелі правоохоронців.

"Він (закон про амністію активістів Майдану, - ред.) перешкоджає нам об'єктивно розслідувати вбивства правоохоронців... Якщо ми хочемо справедливого і чесного розслідування, то цей закон потрібно скасувати", - підкреслила Венедиктова.

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