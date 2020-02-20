ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР проведет открытый конкурс на главу Управления по делам Майдана

Новости » Политика     20.02.2020 - 17:02
ГБР проведет открытый конкурс на главу Управления по делам Майдана
Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Конкурс обещают провести в ближайшее время

Государственное бюро расследований (ГБР) проведет открытый конкурс на руководителя Управления по делам Майдана. Об этом заявила и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова, передает пресс-служба президента.

По ее словам, в январе прокуроры ГПУ, которые занимались делами Майдана, были переведены в Госбюро расследований, после чего подразделение было преобразовано в Управление по делам Майдана. Она также отметила, что в ближайшее время объявят конкурс, на котором выберут руководителя этого управления.

"Конкурс будет открытым, и семьи Героев Небесной Сотни смогут предоставить своего представителя для контроля процесса", - отметила Венедиктова.

Напомним, ранее Венедиктова выступила за отмену закона об амнистии активистов Майдана. По ее словам, этот закон мешает объективному расследованию гибели правоохранителей.

"Он (закон об амнистии активистов Майдана, - ред.) препятствует объективно нам расследовать убийства правоохранителей… Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить", - подчеркнула Венедиктова.

Рада обратится в ГБР из-за чиновников, препятствующих эвакуации из Уханя
Новости Украины конкурсМайданГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь