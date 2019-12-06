ДБР підозрює у розтраті 5,5 млн гривень посадовців лісового господарства

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР), повідомили про підозру у розтраті державного майна на суму 5,5 млн гривень дев’ятьом посадовим особами Державного підприємства "Балаклійське лісове господарство" (Харківська область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовці надавали стороннім особами дозвіл на вирубку деревини цінних порід під виглядом санітарного очищення лісу та в подальшому реалізовували деревину. Такі дії посадовців спричинили збитки державі на суму 5,5 млн гривень.

Відбулися санкціоновані обшуки у приміщенні ДП "Балаклійське лісове господарство" та за місцем проживання підозрюваних.

Кваліфікація: розтрата державного майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем вчинена за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Фото: місце події (dbr.gov.ua)

​​​​​​​У разі доведення вини, службовим особам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше ДБР повідомило про підозру начальнику та першому заступнику Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області, яких звинувачують у розкраданні близько мільйона гривень державних коштів.

РБК-Україна писало, що СБУ викрила посадовців Миколаївської облради, Департаменту освіти та науки облдержадміністрації й одного з місцевих комунальних підприємств на привласненні бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону.