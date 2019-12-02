ДБР повідомило про підозру начальника міграційної служби Одеської області

Фото: повідомлення про підозру (dbr.gov.ua)

Чиновники підозрюються в розкраданні близько мільйона гривень держкоштів

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальника та першого заступника Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області, яких звинувачують у розкраданні близько мільйона гривень державних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що чиновників підозрюють у розкраданні 898,7 тисяч гривень при ремонтних роботах в своїх службових приміщеннях.

"Посадові особи ДМС, перебуваючи у змові з підприємцями, внесли завідомо неправдиві дані в акти приймання виконаних будівельних робіт, проведених у своїх службових приміщеннях. На підставі підроблених актів Держказначейство перерахувало на рахунки підрядників 898,7 тис. грн бюджетних коштів", - розповіли в ГБР.

Також було повідомлено про підозру і підприємцям, які є учасниками схеми заволодіння державних коштів.

Зазначимо, що начальником міграційної служби Одеської області є Альона Погребняк. Посаду першого заступника начальника управління займає Іван Безкищенко.

За даним фактом відкрито кримінальні справи за ч. 5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) і ч. 2 ст. 366 (видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує від 2 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що СБУ выкрыла схему розкрадання державних коштів чиновниками Черкаської міськради. Керівник та заступник фінансового відділу одного з департаментів міськради викрали понад 1,5 млн гривень при угоді з ремонту доріг у Черкасах.

Також повідомлялося, що Генпрокуратура провела обшуки в Одеському аеропорту за підозрою в заволоділи грошима комунального підприємства на суму понад 11 млн грн. Повідомляється, що під підозру потрапили посадові особи підрядних організацій, які повинні були проводити ремонтні роботи на території аеропорту.