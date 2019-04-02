На прикордонну і авіаслужбу відкрили справу через політ Бойка і Медведчука в РФ

Через політ кандидата у президенти України Юрія Бойка та глави політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука до Москви ДБР відкрило кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб. Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

Зазначено, що підозри нікому не вручали.

"Там не йде мова про жодне прізвище. Територіальним управлінням у місті Києві на підстави доручення прокурора відділу ГПУ проводиться досудове розслідування за фактом можливого зловживання особами державної прикордонної служби та особами державної авіаційної служби при наданні дозволу на перетин кордону повітряним судном у напрямку РФ . Наразі досліджується питання щодо законності надання дозволів", - сказали в коментарі

Зазначено, що підозри нікому не вручали.

"Жодні прізвища також ми не називали. Мова йде про повітряне судно, на якому знаходились ймовірно політики", - додали у ДБР.

Зазначимо, раніше генпрокурор Юрій Луценко анонсував відкриття справи проти Медведчука та Бойка. Після цього українські прикордонники повідомили, що не могли відмовити Бойко та Медведчуку в прямому перельоті до Росії.

"Якщо документи дійсні й у стосовно даного громадянина немає обмежень у перетині кордону з боку інших органів - він може перетнути кордон. Що стосується дозволу на виліт повітряних транспортних судів, то це питання не в компетенції Держприкордонслужби", - заявив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

Нагадаємо, 22 березня кандидат у президенти України Юрій Бойко у Москві проводив "економічні переговори з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. В переговорах також брали участь глава російського "Газпрому" Олексій Міллер і глава політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук.

Після цього Служба безпеки України заявила, що згодом надасть правову оцінку, візиту громадян України Юрія Бойко та Віктора Медведчука до одного з лідерів країни-агресора та їх заявам