У ДБР відкрили 28 кримінальних проваджень щодо працівників НАБУ

За словами Труби, ДБР не воює з правоохоронними органами

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что в бюро находятся 28 уголовных производств по факту возможных правонарушений работниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом Труба сказал на брифинге "Два месяца работы Государственного бюро расследований – первые итоги", передает корреспондент РБК-Украина.

Труба отметил, что ГБР "не воюет с правоохранительными органами".

"Не имеет значения, где лицо, нарушившее закон, работает. Важно, что совершение преступления бъет по имиджу правоохранительных органов. У нас сейчас находится 28 уголовных производств по факту возможных правонарушений работниками НАБУ. Из них 11 переданы из ГПУ. 11-12 - переданы прокурорами САП", - сказал Труба.

"С руководством НАБУ у нас хорошие служебные отношения. У нас у всех общая цель", - добавил директор ГБР на брифинге.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) передало в суд 150 обвинительных актов за 2 месяца работы.

РБК-Украина писало, что Труба отрицал передачу дел в отношении экс-президента Виктора Януковича в ГБР.