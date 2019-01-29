В ДБР спростували передачу інших справ Януковича до відомства

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

В ДБР не передавали справу по "Межигір'ю"

В Державному бюро розслідувань (ДБР) заперечили передачу інших справ стосовно екс-президента Віктора Януковича до відомства. Про це на брифінгу "Два місяці роботи Державного бюро розслідувань - перші підсумки" заявив директор ДБР Роман Труба.

"Інформація про передачу інших справ щодо екс-президента Віктора Януковича до Державного бюро розслідувань не відповідає дійсності. Ми цю інформацію спростовуємо", - сказав Труба.

Так, раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що справи по інших злочинах Віктора Януковича, зокрема по "Межигір'ю" та мисливському угіддю в Сухолуччі були передані до ДБР.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 24 січня визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді. Суд обрав йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Рішення вступає в силу після апеляційного оскарження, якщо воно буде подане протягом 30 днів. Крім того, Янукович повинен компенсувати судові витрати в розмірі 98 551, 20 гривень.

Суд встановив пом'якшуючою обставиною вчинення злочину Віктора Януковича під впливом РФ у вироку.