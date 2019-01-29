В ДБР спростували передачу інших справ Януковича до відомства

В ДБР не передавали справу по "Межигір'ю"

В Государственном бюро расследований (ГБР) опровергли информацию о передаче других дел в отношении экс-президента Виктора Януковича в ведомство. Об этом на брифинге "Два месяца работы Государственного бюро расследований - первые итоги" заявил директор ГБР Роман Труба.

"Информация о передаче других дел в отношении экс-президента Виктора Януковича в Государственное бюро расследований не соответствует действительности. Мы эту информацию опровергаем", - сказал Труба.

Так, ранее в СМИ появилась информация, что дела по другим преступлениям Виктора Януковича, в частности по "Межигорью" и охотничьим угодьям в Сухолучье были переданы в ГБР.

Напомним, Оболонский районный суд Киева 24 января признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене. Суд избрал ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Решение вступает в силу после апелляционного обжалования, если оно будет представлено в течение 30 дней. Кроме того, Янукович должен компенсировать судебные расходы в размере 98 551, 20 гривен.

Суд установил смягчающим обстоятельством совершение преступления Виктора Януковича под влиянием РФ в приговоре.