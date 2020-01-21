ДБР оголосило про примусовий привід Порошенка на допит

Державне бюро розслідувань оголосило про примусовий привід п'ятого президента України Петра Порошенка на допит. Про це в ході брифінгу повідомив слідчий ДБР Олег Корецький, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, сьогодні Порошенко повинен був з'явитися на допит у якості свідка, однак він цього не зробив і не повідомив причини неявки.

"Йому так само було наголошено про необхідність явки сьогодні о 10:30 для допиту в якості свідка. Однак він без поважних причин, не повідомляючи про будь-які причини, не з'явився сьогодні на допит. Відповідно слідчими на даний час готуються матеріали для виконання примусового приводу Порошенка", - зазначив Корецький.

За його словами, на даний час п'ятому президенту вручені повістки на допит у якості свідка в рамках кримінальних проваджень, які розглядаються ДБР.

Нагадаємо, на початку грудня Держбюро розпочало розслідування про можливу державну зраду Порошенка під час підписання Мінських угод.

Як писало РБК-Україна, у листопаді ДБР повідомляло, що проводить розслідування у 13 кримінальних процесах за участю п'ятого президента України Петра Порошенка. Вказувалося, що у цих провадженнях уже провели 12 обшуків, призначені 35 експертиз і наклали п'ять арештів.