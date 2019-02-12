ДБР оголосило поліцейському підозру у побитті активістів 9 лютого

Поліцейському інкримінують перевищення повноважень
Одному из полицейских, которые принимали участие в задержании и избиении активистов 9 февраля в Киеве, объявили подозрение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований.
Сообщается, что следователи ГБР сообщили работнику Подольского управления полиции Киева о подозрении в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, при задержании активистов 9 февраля в помещении управления полиции. По данным следствия, он, оскорбляя одного из активистов, совершил действия, которые:
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.
Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство за превышение полномочий сотрудниками полиции во время столкновений с активистами возле Подольского райотдела.
В то же время активистам инкриминируется нарушение общественного порядка.